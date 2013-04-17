PHP-программист на постоянную удаленную работу

$650
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка141 просмотр

Добрый день.

Необходим программист на фултайм, полный рабочий день (Удаленная работа).

Оклад 20 000 рублей. Возможны бонусы за инициативу и повышенную производительность.

Обязательный опыт работы (портфолио):

1. PHP (Опыт более года)

2. Java script

3. Семантическая верстка HTML/CSS в формате XHTML Transitional.

4. Проверка в браузерах IE6+, FF3.5+, Safari5, Chrome5+, Opera9+.

5. Проверка W3C.

6. Объединение изображений для ускорения загрузки.

Тип работ:

Интернет проекты (Не сайты под ключ).

Написание систем управления с нуля и работа с системой управления dle и ее модификации.

Кандидат (о Вас) личные качества в работе:

0. На связи всегда.

1. Быстро реагирует.

2. Укладывается в сроки, ответственность.

3. Умение вести конструктивный диалог, деликатность, предприимчивость

4. Проявляет Инициативу в реализации непонятных решений.

Собеседования skype.

При сомнениях скрин шотирование процесса работы

CSSDLEHTMLJavaPHP
12 лет назад
ddch
37 лет
14 лет в сервисе
Был
8 дней назад

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