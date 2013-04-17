Сделать сайт-игру на спортивную тематику

Нужно сделать сайт, на котором пользователи смогут регистрироваться, а затем предсказывать исход игр по американскому футболу в течение каждой недели сезона. Описание с набросками страниц в приложении.

В предложениях прошу указать фреймворк, ориентировочную стоимость и время разработки. Перед началом разработки цену и сроки можно будет подкорректировать.

То, что в тз желтым - опишу до начала работы.