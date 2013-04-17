Сделать сайт-игру на спортивную тематику

$2500
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт8 заявок149 просмотров

Нужно сделать сайт, на котором пользователи смогут регистрироваться, а затем предсказывать исход игр по американскому футболу в течение каждой недели сезона. Описание с набросками страниц в приложении.

В предложениях прошу указать фреймворк, ориентировочную стоимость и время разработки. Перед началом разработки цену и сроки можно будет подкорректировать.

То, что в тз желтым - опишу до начала работы.

12 лет назад
anatlys
49 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров