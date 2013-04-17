Php-пограммист для постоянной удаленной работы

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок141 просмотр

Требуется программист для постоянной удаленной работы.

Знание: php, JS, JQ, MySQL

Пониание: фреймворки, Joomla, OpenCart

Основная работа - это корректировки, но есть и крупные проекты.

Оплата оперативно. Работы куча. Пишите!

JavaScriptJoomlaMySQLOpencartPHP
12 лет назад
AndrewPulse
Андрей 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Починить работу скрипта

    Есть несложный скрипт, который обновляет список вакансий на сайте www.e1.ru/business/job/vacancy.my.php Что делает: по cron каждые 10 минут обновляет все вакансии активные Сейчас, видимо, что-то сайт поменял, и стал скрипт глючить. ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Парсинг сайта

    $100

    Здравствуйте необходимо спарсить некоторые данные с сайта, при этом сначала нужно будет авторизоваться. подробности в скайпе или асе предоплата возможна в размере 50% от суммы, оставляйте заявки.

    Веб-программирование11 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • PHP-программист на постоянную удаленную работу

    $650

    Добрый день. Необходим программист на фултайм, полный рабочий день (Удаленная работа). Оклад 20 000 рублей. Возможны бонусы за инициативу и повышенную производительность. Обязательный опыт ...

    CSSDLEHTMLJavaPHP
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Сделать сайт-игру на спортивную тематику

    $2500

    Нужно сделать сайт, на котором пользователи смогут регистрироваться, а затем предсказывать исход игр по американскому футболу в течение каждой недели сезона. Описание с набросками страниц в приложении. В предложениях прошу указать ...

    Веб-программирование8 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Внести правки в самописный CMS на PHP

    $30

    Необходимо исправить 2 ошибки в самописном CMS, который написан на PHP и используйет MySQL. Ошибки незначительные, займут не больше 2 часов у опытного разработчика. Подробное описание ошибок и доступы к сайту будут предоставлены выбранному исполнителю. ...

    MySQLPHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Веб дизайнер

    В группу компаний требуется веб дизайнер : Обязанности: поддержка существующих сайтов компании и разработка новых разработка печатных рекламных материалов (прайсы, буклеты, брошюры) разработка макетов наружной рекламы разработка сувенирной рекламной ...

    AJAXCSSHTMLMySQLPHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Отремонтировать парсер на PHP

    Здравствуйте. Прикинте пожалуйста, можете ли Вы выполнить такую работу и сколько это будет стоить. У меня есть два одинаковых, немного измененных парсера. Один работает, другой не все делает, что должен. Надо отремонтировать ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программирование для сайта на джумла

    1. Установлен компомент RSForm - нужно сделать автоматическое заполнение полей - Ваш регион / Ваш город на основе IP посетителя. 2. Переход по рекламным ссылкам, баннерам через систему/страницу перенаправления Пользователь ...

    Joomla
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    12 лет назад