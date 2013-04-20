Нужен скрипт для генерации номеров Шрифт и подложка имеются. Пожалуйста указывайте цену и срок.
Сайт по ремонту
Нужно создать сайт для ремонтной мастерской, желательно на самописном движке, с удобной админкой
1) у пользователя должна быть возможность заказа услуги
2) он лайновый консультант
3) проверка готовности продукта
4) удобный прайс
примерное описание, в дальнейшем может будет увеличен функционал
бюджет до 2000$
Выбранный исполнитель
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