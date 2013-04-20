Сайт по ремонту

$2000
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен24 заявки185 просмотров

Нужно создать сайт для ремонтной мастерской, желательно на самописном движке, с удобной админкой

1) у пользователя должна быть возможность заказа услуги

2) он лайновый консультант

3) проверка готовности продукта

4) удобный прайс

примерное описание, в дальнейшем может будет увеличен функционал

бюджет до 2000$

12 лет назад
Olivine
Ольга 
40 лет
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
1 отзыв

Выбранный исполнитель

olga32
Ольга 
33 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад
$1900
30 дней
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

olga32
Ольга 
33 года
15 лет в сервисе
Была
11 лет назад
12 лет назад