Скрипт для рассылки емэйлов

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен3 заявки114 просмотров

Нужен скрипт для установки на сайт для рассылки по базе контактов

12 лет назад
pauto1
48 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
1 день
Работа - выполнена качественно и в срок
Моментальная оплата. Доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

antony_d
Антон 
30 лет
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад