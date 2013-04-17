Доработка функционала и настройка движка QPLBoard

Добрый день, коллеги.

Нужен специалист по движку QPLBoard, который бы в нем хорошо разбирался или смог бы в нем разобраться.

Требуется доработка функционала, создание кастом шаблонов и еще несколько мелочей. Частичная документация, ТЗ, форум поддержки движка есть - все выдадим.

Есть ли такие специалисты, свободные и готовые c нами работать на долгосрочной перспективе?

P.S. Информация по движку тут http://sale.qpl.ru/

С уважением.