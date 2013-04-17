Доработки на действующем магазине opencart

Есть магазин на opencart. Нужно сделать несколько доработок:

1. Печатная форма стандартная опенкартовская, нужно немного изменить ее вид. Например сейчас когда покупатель заказывает товары одного наименования, разных цветов – в печатной форме это идет отдельными строками, а хотелось бы видеть это в одной строке или чтобы это как-то визуально объединялось. Также желательно, чтобы эта самая форма открывалась не как сейчас в html виде в браузере, а сразу в Excel.

2. В карточке товара отображаются такие опции как например цвет. Сейчас они отображаются в виде выпадающего списка, но хотелось бы сделать как на некоторых других сайтах в виде цветных квадратиков.

3. Имеется модуль экспорта/импорта http://opencartforum.ru/files/file/467-csv-price-pro-importexport/ , но он под версию магазина 1.5, а у нас 1.4.9. Задача следующая, нужно любым модулем покупным или самописным настроить автоматический импорт из файла. Формат файла Вы определяете самостоятельно и делаете образец выгрузки с несколькими позициями существующими на сайте, дальше мой программист делает выгрузку из 1с, которая автоматически будет формировать файл выгрузки и загружать картинки по фтп на хостинг. А Вам нужно будет настроить с помощью cron или на крайний случай по кнопке в администраторском интерфейсе загрузку из этого файла.

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