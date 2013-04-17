Реализация поиска - json-формат (php)

Добрый день.

Есть поиск, который осуществляется в json формате.

Необходимо настроить дополнительный параметр поиска (при выборе значения "а", активировать выбор значения "б"+ при необходимости добавлять значени "б2", "б3" "б4") и настроить вывод поиска с фильтрацией и группировкой.

Для примера: на сайте bookingtours.ru/tours есть поиск. необходимо реализовать выбор параметров "дети" и реализовать вывод поиска так же.

С использованием jquery.