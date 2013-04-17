Требуется человек с опытом работы на MODX. Нам требуется что бы Вы изначально нас проконсультировали по работе с данной CMS. Дальше нужно будет выполнили работу по сайту. Более подробно задание и оплату обсудим с выбранным ...
Реализация поиска - json-формат (php)
Добрый день.
Есть поиск, который осуществляется в json формате.
Необходимо настроить дополнительный параметр поиска (при выборе значения "а", активировать выбор значения "б"+ при необходимости добавлять значени "б2", "б3" "б4") и настроить вывод поиска с фильтрацией и группировкой.
Для примера: на сайте bookingtours.ru/tours есть поиск. необходимо реализовать выбор параметров "дети" и реализовать вывод поиска так же.
С использованием jquery.
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