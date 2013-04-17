Парсер емейлов для форума на базе vBulletin

Есть форум на базе vBulletin. Нужен парсер, которому я бы задавал урлы разделов форума, например: http://www.virtualsportsnetwork.com/forum/forumdisplay.php?893-2-2-0-Madden-Online-Franchise-(PS3), а парсер проходил бы по всем тредам этого форума и собирал с них емейлы.

Обратите внимание, что в форумах есть паджинация как в форумах, так и в тредах. Нужно чтобы парсер проходил форумы и треды полностью.

Парсер может быть выполнен в виде консольного приложения, либо в виде программы для интерпретатора, например на питоне.

Парсер должен поддерживать ряд настроек, в частности:

— урлы форумов

— номер страницы паджинации с которой начинать парсинг для каждого из урлов (на случай, если парсин отвалится, чтобы продолжить с того места, где он закончил в предыдущий раз)

— количество тредов, которые нужно парсить в форуме за сеанс

— мин. и макс. задержка между запросами (для антибана)

— путь к файлу со списком емейлов

— путь к логам

Парсер должен вести лог, в который писать следующую информацию:

— урл форума

— номер страницы паджинации форума

— урлы тредов

— количество емейлов в треде

В предложении прошу указывать язык программирования, стоимость и предположительное время готовности.