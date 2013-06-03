Sergyus

Сергей Sergyus

 
41 год
16 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
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  • Плагин-форма для Shop Script 5

    $30

    Для Shop Script 5 нужно добавить новую печатную форму "расходная накладная", в виде плагина, настраиваемую, с редактируемыми полями. Пример формы во вложении. Все работы проводите на своем сервере, на своей установке скрипта!

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Wordpress: доработать плагин

    $20

    Необходимо доработать плагин https://github.com/ivannin/simple-basket - простая корзина. На странице оформления заказа нужно в блоке количества добавить кнопки "+" и "-". Пример https://www.dropbox.com/s/8a8z2wa9800n5x3/basket.png Пересчет стоимости должен происходить без перезагрузки страницы (за ненадобностью убрать ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Wordpress + Contact Form 7: форма заказа

    Простая форма заказа на WP и модуль CF7. Форма всплывающая, по нажатию кнопки "Заказать". Логика работы: 1) Выбор из выпадающего списка продукта. 2) Выбор количества продукта. В зависимости от количества ...

    WordPress
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • SEO-оптимизация сайта под ключ

    Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля: 1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без ...

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Фон для сайта (срочно)

    $50

    Срочно необходим фон для сайта http://goo.gl/E488Ig. Необходимо соответствие продукту (кокосовая вода), архив с фото http://goo.gl/VRqh57. Примерно видится так: берем за основу изображение http://goo.gl/gZ47Ts, делаем его не в фокусе... на переднем плане, в фокусе, разломленный ...

    Иллюстрации и Рисунки1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Скрипт калькулятор на грузоперевозки

    Нужно разработать калькулятор стоимости грузоперевозок. Его нужно будет привязывать к существующим сервисам (картам - Яндекс, Google), где можно будет брать информацию о киламетраже. Точный функционал http://goo.gl/2HGQL (желательно с ним ознакомиться что бы представлять фронт ...

    Веб-программирование7 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флаер A5

    $50

    Нужен дизайн 2 вариантов флаера. ТЗ - https://www.dropbox.com/s/08j9xc9cs8i3jd8/coco.zip Хотелось бы уложиться в два-три дня.

    Дизайн продукции1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Сайт визитка под ключ

    Здравствуйте! Требуется разработка сайта визитки - индивидуальный, креативный подход (не на шаблоне!) - под ключ. Движок - WP. Наполнение контентом не требуется. Небольшое ТЗ во вложении. Сроки сжатые (не более 7 дней).

    WordPress
    Сайты «под ключ»14 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Парсер для сайта

    Спарсить информацию с сайта, обработать по нескольким условиям и на выходе получить txt файл. Детали при личном общении.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Поправить магазин на Diafan cms

    $20

    Срочно поправить магазин на Диафан. http://rlu.ru/tcz 1) При просмотре товаров в категориях, убрать у них все лишнее кроме цены (кнопку купить, доп опции). Оставить только в карточке товара. 2) Небольшие правки - ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Верстка PSD-макета

    Необходимо профессионально сверстать PSD (3 страницы): главная, каталог, карточка товара. Верстка DIV, валидная (все актуальные на данный момент браузеры), css3/html5 в идеале, css спрайты. Микроформаты (адреса, товар, статья). Пример во вложении.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Интегрировать галерею Zenphoto на сайт

    Нужно интегрировать галерею Zenphoto в движек/дизайн сайта. http://www.zenphoto.org/news/category/theming-templating Самописная CMS на php, без БД. Открытие каталога галереи, подкаталогов, изображений должно быть в основной структуре (дизайне) сайта. Соответственно, все манипуляции с галерей ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать функционал в WebAsyst

    $300

    Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система ...

    Webasyst
    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Доработать сайт на Joomla

    Здравствуйте. Есть сайт на Joomla, с шаблоном http://osc.template-help.com/joomla_26332/ Под большой картинкой есть 4 блока. Сейчас, по клику на блоках, меняется большое изображение. Нужно сделать, что бы, по клику на блоках, ...

    Joomla
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Темизировать Ubercart 2 (Drupal 6x)

    $50

    Здравствуйте. Необходимо темизировать список товаров при просмотре заказа (администратором и покупателем). Детали во вложении. Там: кол-во - в каждой позиции по несколько единиц товара; стоимость - нужно выводить стоимость единицы товара.

    Drupal
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
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Отзывы фрилансеров

Yulia26
Юлия 
40 лет
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
38 отзывов
$40
10 баллов
11 лет назад
Флаер A5
Отличный заказчик! Спасибо за сотрудничество.
Задание выполнено.
Ответный отзыв
alligatorus2
38 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Парсер для сайта
Хороший заказчик
Все реализовано быстро и качественно.
Ответный отзыв
alekseyguriev
Алексей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Темизировать Ubercart 2 (Drupal 6x)
Drupal
Проект завершен. Оплата поступила.
Добропорядочный, ответственный исполнитель. Алексей отлично справился с проектом. Спасибо!
Ответный отзыв
lonerric
Андрей 
38 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
11 лет назад
Поправить магазин на Diafan cms
Четкое задание. Быстрая оплата. Рекомендую
Отлично справился с проектом. Все учтено и реализовано.
Ответный отзыв
SYuri
45 лет
16 лет в сервисе
Был
4 дня назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Верстка под Drupal+Ubercart+настройка магазина
Drupal
Приятно было работать. Задачи четкие, оплата своевременная. Рекомендую!
Профессионально, быстро , качественно. Доволен сотрудничеством, спасибо!
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