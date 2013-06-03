Для Shop Script 5 нужно добавить новую печатную форму "расходная накладная", в виде плагина, настраиваемую, с редактируемыми полями. Пример формы во вложении. Все работы проводите на своем сервере, на своей установке скрипта!
- $30Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт11 лет назад
- $20
Необходимо доработать плагин https://github.com/ivannin/simple-basket - простая корзина. На странице оформления заказа нужно в блоке количества добавить кнопки "+" и "-". Пример https://www.dropbox.com/s/8a8z2wa9800n5x3/basket.png Пересчет стоимости должен происходить без перезагрузки страницы (за ненадобностью убрать ...Завершен12 лет назад
Простая форма заказа на WP и модуль CF7. Форма всплывающая, по нажатию кнопки "Заказать". Логика работы: 1) Выбор из выпадающего списка продукта. 2) Выбор количества продукта. В зависимости от количества ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля: 1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Срочно необходим фон для сайта http://goo.gl/E488Ig. Необходимо соответствие продукту (кокосовая вода), архив с фото http://goo.gl/VRqh57. Примерно видится так: берем за основу изображение http://goo.gl/gZ47Ts, делаем его не в фокусе... на переднем плане, в фокусе, разломленный ...Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно разработать калькулятор стоимости грузоперевозок. Его нужно будет привязывать к существующим сервисам (картам - Яндекс, Google), где можно будет брать информацию о киламетраже. Точный функционал http://goo.gl/2HGQL (желательно с ним ознакомиться что бы представлять фронт ...Веб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
- $50
Нужен дизайн 2 вариантов флаера. ТЗ - https://www.dropbox.com/s/08j9xc9cs8i3jd8/coco.zip Хотелось бы уложиться в два-три дня.Дизайн продукции1 исполнительЗавершен12 лет назад
Здравствуйте! Требуется разработка сайта визитки - индивидуальный, креативный подход (не на шаблоне!) - под ключ. Движок - WP. Наполнение контентом не требуется. Небольшое ТЗ во вложении. Сроки сжатые (не более 7 дней).Сайты «под ключ»14 заявокЗакрыт12 лет назад
Спарсить информацию с сайта, обработать по нескольким условиям и на выходе получить txt файл. Детали при личном общении.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $20
Срочно поправить магазин на Диафан. http://rlu.ru/tcz 1) При просмотре товаров в категориях, убрать у них все лишнее кроме цены (кнопку купить, доп опции). Оставить только в карточке товара. 2) Небольшие правки - ...Завершен12 лет назад
Необходимо профессионально сверстать PSD (3 страницы): главная, каталог, карточка товара. Верстка DIV, валидная (все актуальные на данный момент браузеры), css3/html5 в идеале, css спрайты. Микроформаты (адреса, товар, статья). Пример во вложении.HTML-верстка1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно интегрировать галерею Zenphoto в движек/дизайн сайта. http://www.zenphoto.org/news/category/theming-templating Самописная CMS на php, без БД. Открытие каталога галереи, подкаталогов, изображений должно быть в основной структуре (дизайне) сайта. Соответственно, все манипуляции с галерей ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $300
Вводная. От текущего хостера было получено письмо: "При количестве файлов более 5-10 тысяч в одном каталоге дисковая подсистема начинает очень медленно работать при обращении к таким каталогам, так как операционная система ...Веб-программирование6 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
Доработать ShopScript FreeВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $100
Переверстать сайтHTML-верстка7 заявокЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте. Есть сайт на Joomla, с шаблоном http://osc.template-help.com/joomla_26332/ Под большой картинкой есть 4 блока. Сейчас, по клику на блоках, меняется большое изображение. Нужно сделать, что бы, по клику на блоках, ...Завершен13 лет назад
- $30
Нужно интегрировать галерею Zenphoto в дизайн сайта. Сайт на CMS TDSSE. Открытие каталога галереи, подкаталогов, изображений должно быть в основной структуре (дизайне) сайта.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт13 лет назад
- $50
Здравствуйте. Необходимо темизировать список товаров при просмотре заказа (администратором и покупателем). Детали во вложении. Там: кол-во - в каждой позиции по несколько единиц товара; стоимость - нужно выводить стоимость единицы товара.Завершен13 лет назад
Нужно сверстать макет (psd) - главная стр., плюс 2 второстепенные: каталог, карточка товара - и "натянуть" верстку на движок WebAsyst Shop Script. Строго кросбраузерно, валидно.Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт14 лет назад
В скрипт интернет магазина WebAsyst нужно добавить печатную форму "Приходный кассовый ордер" (http://formz.ru/forms/pko/)Интернет-магазины1 исполнительЗавершен14 лет назад