SEO-оптимизация сайта под ключ

Поисковые системы (SEO)Завершен13 заявок190 просмотров
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Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля:

1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без пустышек), 100-200 запросов.

2) написание качественного контента под запросы - 25-30 страниц.

3) грамотная перелинковка.

Жду ваши предложения по срокам и цене.

10 лет назад
Sergyus
Сергей 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
fastok
34 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
10 лет назад
$50
10 дней
Работы выполнена в полном объеме.
Рада была сотрудничеству!
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