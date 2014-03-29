SEO-оптимизация сайта под ключ

Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля:

1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без пустышек), 100-200 запросов.

2) написание качественного контента под запросы - 25-30 страниц.

3) грамотная перелинковка.

Жду ваши предложения по срокам и цене.