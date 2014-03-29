SEO-оптимизация сайта под ключ

Требуется СЕО на долгосрочное сотрудничество одному проекту (перспектива по нескольким проектам если сработаемся) Требования: Успешный опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках. Опыт внутренней оптимизации сайтов Понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов Опыт составления аудитов ...
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Необходимо провести SEO оптимизацию сайта http://goo.gl/9cLe42. Сайт новый, на нем еще ничего не проводилось, запросы для него не составлялись (семантическое ядро отсутствует). Все нужно сделать с нуля:
1) сбор СЯ (только коммерческие запросы, без пустышек), 100-200 запросов.
2) написание качественного контента под запросы - 25-30 страниц.
3) грамотная перелинковка.
Жду ваши предложения по срокам и цене.
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