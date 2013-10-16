Seo-специалист

Сайт www.astanakover.kz Необходимо чтобы при вводе ключевых слов появлялся данный сайт. К примеру ключевое слово "ковры в астане"
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется СЕО на долгосрочное сотрудничество одному проекту (перспектива по нескольким проектам если сработаемся)
Требования:
Успешный опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках.
Опыт внутренней оптимизации сайтов
Понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов
Опыт составления аудитов с рекомендациями
Опыт работы с биржами, умение подбирать рабочих доноров, расчет бюджета
Знание вебмастера гугл и яндекс, умение делать анализ и выводы используя данные этих инструментов.
Опыт, наличие и понимание анализа из Язл
Составление тз на рерайт и копирайт
Знание интерфейса битрикс (подтверждение опыта) - вынуждает предыдущий негативный результат
Обязанности:
- НУЖНА УНИКАЛЬНОСТЬ - это основная цель работы, подстройка сайта под требования гугл и уже потом под яндекс.
- проверка на уникальность всех имеющихся :
*тайтлов (чтоб был один на страницу и на дублировался)
*дескрпшин – чтоб описание не конфликтовало по разделу и по сайту,
* распределение кейвордс по страницам так чтоб не было ни одного повторения.
- перелинковка, обязательно опыт по внутренней оптимизации
- составление задания на рерайт и копирайт под оптимизацию текста
- Составление анкор листов
- Закупка ссылок по составленному графику
- Работа со статейным продвижением со 2 месяца, опыт обязателен, (отбор только тематические сайты с весом, ссылки не где попало а проверка каждого размещения руками)
- создание минимальной ссылочной массы, чистка ссылок, под требования гугл
очистка страниц которые не в индексе, выявление причины почему и что надо сделать.
Биржи по приоритету (все аккаунты наши)
Miralinks
Gogetlinks
GetGoodLinks
Blogun
Sape
Ядро дорабатываем руками и головой.
Продвигать надо начать с главной и разделов, их примерно 12.
Утверждаем вч и сч по всем главным страницам – подбираем и согласовываем слова руками и головой, а не роботами.
Предложения типа выберите из списка, в котором : «майн клян поросенок вдоль по штрассе побежал» - расцениваются как рабочий пофигизм и ведет к прекращению «долгосрочного сотрудничества», плавно превращающегося в краткосрочное.
Далее переход продвижения по названиям услуг, всего их около 250. СЧ НЧ.
Все уже структурировано и собрано.
Прописаны тайтл, дескрипшин, выбраны кейвордс, которые также заложены в каждой странице.
Первый месяц бюджет 10 000 рублей ссылки и вознаграждение за работы сверху. Далее согласовываем и утверждаем бюджет и план.
Оплата может быть почасовая и сдельная.
Опыт работ и Требования к кандидатам:
- продвигали сайты услуг, Интернет-магазин
- до продвижения трафик магазина из ПС был менее 30.000 в месяц, а после стал более 120.000 в месяц
- подтверждение своего опыта (доступ к статистике и/или рекомендации заказчика)
- отрицательные отзывы не рассматриваются если только он не один на 200 или 300 положительных (психи есть везде)
- не рассматриваем предложения от ботов и недельных месячных аккаунтов
- ничего не имеем против молодых, но предпочтение спецам с опытом и примерно возраста от 30 лет
- Похожие заказы
- Поисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день. Нужна внутренняя оптимизация сайта dxtranse.com.ua и консультация по его продвижениюПоисковые системы (SEO)17 заявокЗакрыт10 лет назад
регион - латвия seo аудит - поисковых параметров сайта - семантического ядра (ключевых слов) - оптимизации страниц сайта (релевантность тегов , meta keywords и description, заголовков и т.д.) - проблем с индексацией (анализ robots.txt, карты сайта и ссылочной структуры сайта) - ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Привет всем. Меня интересует помощь в раскрутке проекта по решению задач студентам в онлайне на сайте: www.stud-help.com Проект Stud-Help.Com наращивает свои темпы, и самостоятельно раскручивать и поддерживать сайт в ТОП-выдаче Яндекса и ГУГЛа - не хватает больше ...Завершен10 лет назад
Требуется продвижение только что созданного сайта. Тема "Аренда спецтехники". Сайт можно посмотреть тут: http://ruspec.ru/ Цель: попасть в топ-10 яндекса и гугла. Пока продвижение интересует только по Новосибирску и Новосибирской области. Написание статей хотелось бы возложить на Вас. Пишите ...Поисковые системы (SEO)24 заявкиЗакрыт10 лет назад
Необходимо написать СЕО-тексты для сайта (7 шт.). Необходим опыт написания именно под СЕО, ключевые слова имеются. Либо подготовить задание для копирайтера, как и что писать.Завершен10 лет назад
сайт Trans-moving.com.ua Необходимо продвижение сайта мувинговой компании (перевозка мебели, офисные и квартирные переезды) в поисковых системах Гугл и Яндекс в Киеве. Сайту 2 месяца, внутренняя оптимизация выполнена, главная страница немного будет дополнена текстом. Необходима работа над ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
Добрый день! Проблема следующая - сайту уже почти полгода, но за это время в индекс попала только одна страница (главная), остальные судя по Вебмастеру робот считал, но в индекс не добавил. Повторюсь - страницы не вылетели из ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $100
Требуется реализовать задачу либо скриптом, либо настройкой Content Downloader На входе: список запросов в текстовом файле построчно, список proxy серверов (IP + логи и пароль) в текстовом файле 1. Скрипт должен отличать бан и каптчу и прекращать ...Завершен10 лет назад