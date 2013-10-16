Seo-специалист

Требуется СЕО на долгосрочное сотрудничество одному проекту (перспектива по нескольким проектам если сработаемся)

Требования:

Успешный опыт вывода в ТОП под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках.

Опыт внутренней оптимизации сайтов

Понимание принципов usability, опыт оптимизации интерфейсов

Опыт составления аудитов с рекомендациями

Опыт работы с биржами, умение подбирать рабочих доноров, расчет бюджета

Знание вебмастера гугл и яндекс, умение делать анализ и выводы используя данные этих инструментов.

Опыт, наличие и понимание анализа из Язл

Составление тз на рерайт и копирайт

Знание интерфейса битрикс (подтверждение опыта) - вынуждает предыдущий негативный результат

Обязанности:

- НУЖНА УНИКАЛЬНОСТЬ - это основная цель работы, подстройка сайта под требования гугл и уже потом под яндекс.

- проверка на уникальность всех имеющихся :

*тайтлов (чтоб был один на страницу и на дублировался)

*дескрпшин – чтоб описание не конфликтовало по разделу и по сайту,

* распределение кейвордс по страницам так чтоб не было ни одного повторения.

- перелинковка, обязательно опыт по внутренней оптимизации

- составление задания на рерайт и копирайт под оптимизацию текста

- Составление анкор листов

- Закупка ссылок по составленному графику

- Работа со статейным продвижением со 2 месяца, опыт обязателен, (отбор только тематические сайты с весом, ссылки не где попало а проверка каждого размещения руками)

- создание минимальной ссылочной массы, чистка ссылок, под требования гугл

очистка страниц которые не в индексе, выявление причины почему и что надо сделать.

Биржи по приоритету (все аккаунты наши)

Miralinks

Gogetlinks

GetGoodLinks

Blogun

Sape

Ядро дорабатываем руками и головой.

Продвигать надо начать с главной и разделов, их примерно 12.

Утверждаем вч и сч по всем главным страницам – подбираем и согласовываем слова руками и головой, а не роботами.

Предложения типа выберите из списка, в котором : «майн клян поросенок вдоль по штрассе побежал» - расцениваются как рабочий пофигизм и ведет к прекращению «долгосрочного сотрудничества», плавно превращающегося в краткосрочное.

Далее переход продвижения по названиям услуг, всего их около 250. СЧ НЧ.

Все уже структурировано и собрано.

Прописаны тайтл, дескрипшин, выбраны кейвордс, которые также заложены в каждой странице.

Первый месяц бюджет 10 000 рублей ссылки и вознаграждение за работы сверху. Далее согласовываем и утверждаем бюджет и план.

Оплата может быть почасовая и сдельная.

Опыт работ и Требования к кандидатам:

- продвигали сайты услуг, Интернет-магазин

- до продвижения трафик магазина из ПС был менее 30.000 в месяц, а после стал более 120.000 в месяц

- подтверждение своего опыта (доступ к статистике и/или рекомендации заказчика)

- отрицательные отзывы не рассматриваются если только он не один на 200 или 300 положительных (психи есть везде)

- не рассматриваем предложения от ботов и недельных месячных аккаунтов

- ничего не имеем против молодых, но предпочтение спецам с опытом и примерно возраста от 30 лет