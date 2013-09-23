Продвижение в поисковых системах

Требуется разместить (с умом!) информацию о фирме, одной фирме, в интернет-каталогах (чешские + англ + русский). Вручную, автоматическое размещение полностью исключено. Ссылки на каталоги предоставим. В конце - отчет в виде ссылок на публикации. Если что ...
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сайт Trans-moving.com.ua
Необходимо продвижение сайта мувинговой компании (перевозка мебели, офисные и квартирные переезды) в поисковых системах Гугл и Яндекс в Киеве. Сайту 2 месяца, внутренняя оптимизация выполнена, главная страница немного будет дополнена текстом. Необходима работа над внешними факторами, регистрация в гугл аналитикс, отслеживание динамики позиций. Нужен специалист по SEO с опытом работы от 2 лет с позитивными отзывами и опытом работы с сайтами транспортной тематики. Детали читаем во вложенных файлах.
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