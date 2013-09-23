Продвижение в поисковых системах

сайт Trans-moving.com.ua

Необходимо продвижение сайта мувинговой компании (перевозка мебели, офисные и квартирные переезды) в поисковых системах Гугл и Яндекс в Киеве. Сайту 2 месяца, внутренняя оптимизация выполнена, главная страница немного будет дополнена текстом. Необходима работа над внешними факторами, регистрация в гугл аналитикс, отслеживание динамики позиций. Нужен специалист по SEO с опытом работы от 2 лет с позитивными отзывами и опытом работы с сайтами транспортной тематики. Детали читаем во вложенных файлах.