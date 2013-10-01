Необходимо продвижение сайта Брачного агентства в ПС. Часть запросов ориентирована на целевую аудиторию: - девушки и женщины из Украины, желающие выйти замуж за иностранца; - мужчины иностранцы, желающие познакомится с девушкой из Украины (запросы на английском). Сайт: http://ukrbeauty.com.ua Тематика: знакомства, ...
- Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт10 лет назад
Необходимо составить семантическое ядро с привязкой к посадочным страницам. Выполнить внутреннюю оптимизацию (мета-теги, заголовки, плотность запросов в тексте, перелинковка). Написать ТЗ для программиста для устранения ошибок (если таковые имеются). Нужна рекомендация по наполнению, содержанию и структуре Главной страницы ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗакрыт10 лет назад
сайт Trans-moving.com.ua Необходимо продвижение сайта мувинговой компании (перевозка мебели, офисные и квартирные переезды) в поисковых системах Гугл и Яндекс в Киеве. Сайту 2 месяца, внутренняя оптимизация выполнена, главная страница немного будет дополнена текстом. Необходима работа над ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад
интернет-магазин Radeks.com.ua Необходимо продвижение интернет-магазина спорттоваров в поисковых системах Гугл и Яндекс в Киеве и по Украине. Внутренняя оптимизация выполнена, необходима работа над внешними факторами, регистрация в Гугл аналитикс, отслеживание позиций, динамики, конкурентов. Магазин будет развиваться, ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужно перенести сайты на WordPress (сейчас голый HTML) tdktrans.com.ua metallservice.com.ua Установить и настроить следующие плагины: all-in-one-seo-pack best-related-posts contact-form-7 exec-php google-sitemap-generator html-on-pages math-comment-spam-protection scissors-continued shadowbox-js subscribe-to-comments thumblated-related-post wp-db-backup wp-pagenavi wp-polls wp-postviews Сроки работ 1 неделя.Системы управления (CMS)10 заявокЗакрыт11 лет назад