Продвижение в ПС

интернет-магазин Radeks.com.ua

Необходимо продвижение интернет-магазина спорттоваров в поисковых системах Гугл и Яндекс в Киеве и по Украине. Внутренняя оптимизация выполнена, необходима работа над внешними факторами, регистрация в Гугл аналитикс, отслеживание позиций, динамики, конкурентов. Магазин будет развиваться, категорий будет больше, количество товаров будет расти до 5 - 10 000 товаров. В связи с этим необходимо будет продвигать большее количество запросов в ближайшем будущем. Нужен специалист по SEO с опытом работы не менее 2 лет, с позитивными отзывами и желательно с опытом продвижения сайтов и магазинов спортивной тематики. Мы нацелены на долгосрочную работу. Детали читаем во вложенных файлах.