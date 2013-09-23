Раскрутка и продвижения сайта художеств. витражей

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок202 просмотра
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Студия художественного витража и дизайна

Требуется: привлечь заказчиков и покупателей.

Скорее всего это будет сделано путем раскрутки сайта, продвижения его в поисковиках по 2-3 запросам!

Оплата ежемесячная.

Желательно чтобы исполнитель предоставил план своих работ со сроками.

Ежемесячный отчет о проведенных работах.

10 лет назад
x666x
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
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