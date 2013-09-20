Консультации и рекомендации заполнения тега title

Изменяем теги titles для товаров нашего интернет магазина на joomla 2.5 virtuemart 2.0.6. По умолчанию title заполнен названием товаров. Необходимы консультации и рекомендации по содержанию titles конкретных товаров, какие несколько фраз и предложений добавить к описанию товаров, которые будут связаны с titles и позволят поднять страницу в ПС google.com.ua и Yandex.

Оплата - частичная предоплата, остальное после поднятия товара на 1 или 2 страницу результатов Google.com.ua или Yandex. Вы сообщаете, что писать в тег и на страницу, мы пишем.

Предлагать только работающие и белые методы с примерами других сайтов.

Требования к исполнителю: опыт в SEO несколько лет, успешно выполненные проекты, портфолио, отзывы на weblancer, постоянно быть на связи и адекватные цены.