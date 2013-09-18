Продвижение сайта

Сайт: http://www.afoninalarisa.ru/ нужно увеличение ЦЕЛЕВЫХ посетителей. Оплата по факту выполненной работы. работа длительная, первый месяц под мою гарантию оплаты. Нужен будет отчет по работе:где, что размещено. Потом возможно предоплата. Главное- наличие результата по Целевым посетителям. Возможно продвижение в соцсетях, в контакте (создание группы и ее ведение), и т.п. Насчет оплаты возникли у некоторых вопросы. Отвечаю: затраты на рекламу - однозначно предоплата, а непосредственно "за работу" - по фактическому результату. Т.е. 100$ - затраты на непосредственную рекламу = оплата вашей работы ( а это по фактическим результатам).