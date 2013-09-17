Закупка ссылок в сейп

Поисковые системы (SEO)Закрыт9 заявок256 просмотров
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Есть созданный проект в сапе с ядром сайта. Ежемесячный бюджет сейчас 4700 рублей.

Необходимо почистить действующие "плохие ссылки" закупить новые и ежемесячно следить за сапой. Возможно будут добавлены новые слова.

сайт: toptel ком юа

Предлагайте ваши цены.

Исполнитель желательно с Украины с картой ПриватБанка.

10 лет назад
khudiev
Руслан 
41 годУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад