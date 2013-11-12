Составление семантического ядра стайтеного сайта

Необходимо подобрать низкоконкурентные ключевые слова для статейных сайтов. На входе будет выдаваться тематика сайта (для женщин, строительство и т.д.) и основные разделы, на выходе хотелось бы получить 1000-5000 ключевых слов с низкой конкуренцией.

Как определять конкуренцию ключевого слова - жду ваших предложений. Равно как и по бюджету этого мероприятия.