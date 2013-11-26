Seo-cпециалист

Собственно есть совершенно новый проект, нигде никогда не продвигался, все описания на нем уникальны и были заказаны. Тематика софт - все легально, никакого варез. Продвигать надо по названиям программ, всего их около 700 на данный момент.

Нужен человек который сам из списка ( который у меня есть ) выберет по каким запросам двигать в начале, какие подключать потом и так далее, так как есть малоизвестные программы и наоборот.

Пока бюджет 10 т.р. в месяц, 5000 р ЗП и 5000 на продвижение. В дальнейшем, если все будет складывать удачно, бюджет будет увеличен.

p.s. немного читаю форумы и знаю, что google на данном этапе активно пытается выводить в топ естественные сайты, а не те, кто просто запускал море ссылок для продвижения, поэтому многие попали под его фильтр. Конечно понимаю, что 100 процентов никто не даст гарантии, что такого не будет, но хотелось, что бы все это было продумано.

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