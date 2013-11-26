Seo-cпециалист

На постоянную удаленную работу требуется помощник СЕО оптимизатора с опытом работы. Умение работать с семантикой. Основы внутр. и внеш оптимизации. Уметь составлять анкоры. Знание html. З/п 200$ в месяц + бонусы в конце каждого месяца по ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Собственно есть совершенно новый проект, нигде никогда не продвигался, все описания на нем уникальны и были заказаны. Тематика софт - все легально, никакого варез. Продвигать надо по названиям программ, всего их около 700 на данный момент.
Нужен человек который сам из списка ( который у меня есть ) выберет по каким запросам двигать в начале, какие подключать потом и так далее, так как есть малоизвестные программы и наоборот.
Пока бюджет 10 т.р. в месяц, 5000 р ЗП и 5000 на продвижение. В дальнейшем, если все будет складывать удачно, бюджет будет увеличен.
p.s. немного читаю форумы и знаю, что google на данном этапе активно пытается выводить в топ естественные сайты, а не те, кто просто запускал море ссылок для продвижения, поэтому многие попали под его фильтр. Конечно понимаю, что 100 процентов никто не даст гарантии, что такого не будет, но хотелось, что бы все это было продумано.
Все вопросы можете задавать в личку
- Похожие заказы
- $250Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Нужна раскрутка социальной сети которая открываеться через 10 дней. Нужно раскрутить ее что бы было много пользователей и попасть в топ 10 гугл яндекс Пишите цены и срокиПоисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $2000
Требуется продвижение в топ 10 двух сайтов строительной тематики по продаже станков. Список ключевиков уже есть. Регион Москва. Нужно сделать оптимизацию страниц и купить ссылки. Желательно опыт в тематике, отзывы портфолио.Завершен10 лет назад
- $10
Сменили движок сайта. Перешли с WP на OpenCart. Поставил редиректы, около сотни, все равно ничего. Прош опытных людей помочь разобраться. Наставить на путь истинный, а дальше я сам. Просто никак не разберусь в чем дело.Завершен10 лет назад
Нужно повысить ТИЦ и продвинуть в поисковиках по ключевым словам. Что требуется от специалиста (ТЗ) 1. Найти сайты моей тематики - главным образом - вегетарианство, в крайнем случае - здоровье, красота, если ресурс стоящий. ВАЖНО: ресурсы должны ...Завершен10 лет назад
Требуется прогнать новый проект по максимальному количеству каталогов. Сроки и бюджет предлагайте свои. Обговорим)Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Для регистрации сайта http://klipsi.net в каталогах еобходимо составить: 1. Название сайта (до 70 знаков,10 вариантов) 2. Длинные описания сайта (170-270 знаков, 10 вариантов). 3. Короткие описания сайта (100-170 знаков,10 вариантов). Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость выполнения такой ...Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт10 лет назад
- $50
Необходимо составить список запросов по ключевым словам для сайта http://sladfontan.ru Вот под эти темы нужны будут все возможные ключевики: - Шоколадные фонтаны - Шоколад для фонтанов - Шоколадное фондю - Фонтаны для напитков Регион - вся Россия. Поэтому не нужно делать ...Поисковые системы (SEO)9 заявокЗакрыт10 лет назад
Интересует возможность "фоновой" работы по продвижению сайта: http://bekovocandy.ru/ Бизнес почти полностью офлайновый. Присутствие в поисковой выдаче - пока (!) задача скорее имиджевая. Возможно дальнейшее расширение сотрудничества для решения "продажных" задач. Рассмотрим предложения и условия!Поисковые системы (SEO)22 заявкиЗакрыт10 лет назад
Есть сайт строительной тематики (берегоукрепление, строительство причалов, строительство гидротехнических сооружений) на WordPress. Необходимо: 1. Написание и размещение 6 уникальных статей по тематике/услугам. Каждая статья 1500 символов. Требуется качественный и легко читаемый текст с плавным ...Завершен10 лет назад