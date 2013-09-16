Повышение ТИЦ сайта, продвижение

Есть русскоязычный сайт тематика мода с уникальным наполнением, оптимизирован, но, на сайте проблемы с текстом. Проблема практически в полном отсутствии ключевиков и слабенькими текстами по тематике. Необходимо: Оптимизировать тексты по ключевикам. Семантическое ядро готово. Также необходимо дать ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно повысить ТИЦ и продвинуть в поисковиках по ключевым словам.
Что требуется от специалиста (ТЗ)
1. Найти сайты моей тематики - главным образом - вегетарианство, в крайнем случае - здоровье, красота, если ресурс стоящий. ВАЖНО: ресурсы должны быть качественными, г-сайты не нужны.
2. Договориться с их владельцами о размещении статей (пишу сама) со ссылками на мой ресурс.
От меня - список ключевиков, по которым нужно продвигать и повышать ТИЦ.
От вас (помимо вышеперечисленного)
- рекомендации по написанию статей - сколько анкоров, сколько безанкоров, через сколько символов, с какой частотой расставлять ключевики и т.п.
- рекомендации по частоте написания и размещения статей (быстрое продвижение не нужно, продвигаем плавно).
- контроль за качеством ссылок (не должны быть битыми, только прямые) и качеством ресурсов.
Ресурсы перед размещением статей на них я должна одобрить.
Жду цены, сроки, вопросы и т.п. от вас.
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