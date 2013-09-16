Повышение ТИЦ сайта, продвижение

Поисковые системы (SEO)Завершен4 заявки169 просмотров
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Нужно повысить ТИЦ и продвинуть в поисковиках по ключевым словам.

Что требуется от специалиста (ТЗ)

1. Найти сайты моей тематики - главным образом - вегетарианство, в крайнем случае - здоровье, красота, если ресурс стоящий. ВАЖНО: ресурсы должны быть качественными, г-сайты не нужны.

2. Договориться с их владельцами о размещении статей (пишу сама) со ссылками на мой ресурс.

От меня - список ключевиков, по которым нужно продвигать и повышать ТИЦ.

От вас (помимо вышеперечисленного)

- рекомендации по написанию статей - сколько анкоров, сколько безанкоров, через сколько символов, с какой частотой расставлять ключевики и т.п.

- рекомендации по частоте написания и размещения статей (быстрое продвижение не нужно, продвигаем плавно).

- контроль за качеством ссылок (не должны быть битыми, только прямые) и качеством ресурсов.

Ресурсы перед размещением статей на них я должна одобрить.

Жду цены, сроки, вопросы и т.п. от вас.

10 лет назад
Mirjena
40 летРоссия
11 лет в сервисе
Была
7 лет назад
Выбранный исполнитель
lexxcorp
37 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
4 года назад
10 лет назад
$50
30 дней
Иван план выполнил и даже перевыполнил. Провел подробнейшую сеоаналитику сайта. Разработал концепцию по его оптимизации. Создал подробнейшую инструкцию для верстальщика. Подсказал много всего полезного и дельного. И даже нашел скрытые вирусные ссылка на сайте, которые висели там с незапамятных времен и мешали продвижению. Очень хороший специалист. Спасибо!
Хороший заказчик, согласовали быстро слова и решили задачу, оплата вовремя.
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