Повышение ТИЦ сайта, продвижение

Нужно повысить ТИЦ и продвинуть в поисковиках по ключевым словам.

Что требуется от специалиста (ТЗ)

1. Найти сайты моей тематики - главным образом - вегетарианство, в крайнем случае - здоровье, красота, если ресурс стоящий. ВАЖНО: ресурсы должны быть качественными, г-сайты не нужны.

2. Договориться с их владельцами о размещении статей (пишу сама) со ссылками на мой ресурс.

От меня - список ключевиков, по которым нужно продвигать и повышать ТИЦ.

От вас (помимо вышеперечисленного)

- рекомендации по написанию статей - сколько анкоров, сколько безанкоров, через сколько символов, с какой частотой расставлять ключевики и т.п.

- рекомендации по частоте написания и размещения статей (быстрое продвижение не нужно, продвигаем плавно).

- контроль за качеством ссылок (не должны быть битыми, только прямые) и качеством ресурсов.

Ресурсы перед размещением статей на них я должна одобрить.

Жду цены, сроки, вопросы и т.п. от вас.