Краткие описания сайта для продвижения

Есть русскоязычный сайт тематика мода с уникальным наполнением, оптимизирован, но, на сайте проблемы с текстом. Проблема практически в полном отсутствии ключевиков и слабенькими текстами по тематике. Необходимо: Оптимизировать тексты по ключевикам. Семантическое ядро готово. Также необходимо дать ...
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Здравствуйте!
Для регистрации сайта http://klipsi.net в каталогах еобходимо составить:
1. Название сайта (до 70 знаков,10 вариантов)
2. Длинные описания сайта (170-270 знаков, 10 вариантов).
3. Короткие описания сайта (100-170 знаков,10 вариантов).
Напишите, пожалуйста, сроки и стоимость выполнения такой работы.
Спасибо!
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