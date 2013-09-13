Требуется специалист по SEO-продвижению

Нам нужен человек, консультант по SEO-продвижнию, который помог бы нам продвинуть 7 сайтов (разной направленности) с помощью покупки ссылок, seo-текстов и т.д. Вся эта большая работа не требуется от одного человека, мы можем найти ему работников, главное, чтоб он разбирался в этой теме и мог бы ими руководить,а главное, был бы результат в продвижении, за что и ему и будут платится деньги от каждого сайта. Человеку с инвалидностью - преференции