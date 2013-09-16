Требуется SEO-оптимизация сайта

Для продвижения по СЧ и НЧ, необходимо прописать корректные теги к продвигаемым страницам, чтобы тайтл и дескрипшн был естественен и максимально релевантен (без перебора) по продвигаемым ключам. Страниц 150 штук, список страница/ключевая фраза на руках. ...
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Сайт интернет-магазин про продаже платьев и аксессуаров. Никак не можем выйти в топ яндекса по ВЧ: "Купить платье" по Москве, хотя бюджеты на продвижение приличные. Нужна помошь грамотного SEO специалиста, который поможет источник проблемы и дать качественные рекомендации по решению данного вопроса. Оставляем заявки, смотрю на ваше портфолио и отзывы. URL отправлю в личку.
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