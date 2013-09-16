Требуется SEO-оптимизация сайта

Сайт интернет-магазин про продаже платьев и аксессуаров. Никак не можем выйти в топ яндекса по ВЧ: "Купить платье" по Москве, хотя бюджеты на продвижение приличные. Нужна помошь грамотного SEO специалиста, который поможет источник проблемы и дать качественные рекомендации по решению данного вопроса. Оставляем заявки, смотрю на ваше портфолио и отзывы. URL отправлю в личку.