SEO специалист для продвижения сайтов

Поисковые системы (SEO)Закрыт3 заявки186 просмотров
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Здравствуйте специалисты в области SEO!

Нам коллективу фрилансеров (добрые, хорошие, пушистые) нужен seo-специалист.

В проект принимаются SEO-специалисты:

с опытом от 2-х лет

с действующим портфолио работ (сайты коммерческой тематики)

с Украины (из России и других стран просьба не писать)

опыт работы с сапой ОБЯЗАТЕЛЕН!

знание не только внешней оптимизации, но и внутренней.

ВАЖНО:

Вы должны работать на результат ибо от его напрямую зависит Ваш доход (все обговорим).

Вы будете работать со Мной (работаю в seo 6 лет).

Я вас ищу т.к. ко мне поступают проекты, но я физически не в силах их брать.

10 лет назад
wb-work
Сергей 
37 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
15 дней назад
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