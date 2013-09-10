Необходимо продвижение сайта по запросам (с привязкой к региону Санкт-Петербург)

"создание сайта"

"создание сайтов"

"создание сайта в Санкт-Петербурге"

"создание сайтов в Санкт-Петербурге"

"создание сайта в Петербурге"

"создание сайтов в Петербурге"

"создание сайта СПБ"

"создание сайтов СПБ"

Сайт скину в личку.

нужен ответственный подход, хороший опыт и четкие границы бюджета:

1. на ссылки

2. на тексты

3. за вашу работу.

Нужны регулярные отчеты по ссылкам. Я имею представление о ссылочных биржах, о биржах по рерайту и могу оценить их стоимость. Поэтому просьба желающих просто заработать, выдавая стоимость ссылок и текстов втридорога мне не нужны. Аккаунты для покупок ссылок и текстов должны быть открыты, чтобы действительно видно было, сколько денег ушло на их покупку, а сколько на вознаграждение.

И нужен действительно хороший опыт в продвижении и реальные предложения и анализ.