Требуется СЕО специалист для постоянной работы

Необходимо произвести работу по SEO оптимизации сайта giansar.kz для того, что бы сайт был в ТОП5 поисковиков Google.kz и Yandex.kz. Нужно сформировать ядро запросов, составить семантическое ядро. Оптимизировать контент, оптимизировать внутреннюю перелинковку в соответствии с ...