Рекомедации по продвижению сайта

Требуется внутренняя оптимизация сайта по дипломам и курсовым http://all-diplom.ru/ с учетом всех нововведений Яндекса Регион: Россия, г. Нижний Новгород. Выбранному исполнителю подробное описание по всем позициям, желаемые поисковые фразы и возможно сотрудничество по продвижению в будущем, если ...