Оптимизация сайта по дипломам и курсовым

Поисковые системы (SEO)Завершен5 заявок235 просмотров
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Требуется внутренняя оптимизация сайта по дипломам и курсовым http://all-diplom.ru/ с учетом всех нововведений Яндекса

Регион: Россия, г. Нижний Новгород.

Выбранному исполнителю подробное описание по всем позициям, желаемые поисковые фразы и возможно сотрудничество по продвижению в будущем, если сотрудничество устроит

10 лет назад
Bety888
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
fxxer
37 летБеларусь
12 лет в сервисе
Был
6 дней назад
10 лет назад
$150
1 день
Только положительное впечатление. Все четко, грамотно, быстро. Продолжаем сотрудничество.
Хорошая заказчица, рекомендую.