Оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен11 заявок193 просмотра
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Сайт sun-tehnica.ru

Нужно:

1. Скорректировать ключевики.

2. Сделать оптимизацию сайта

10 лет назад
Droga1979
Евгений 
41 годРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Koscielny
Иван 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
24 отзыва(-3)
10 лет назад
$100
3 дня
Работа выполнена, исполнитель не пропадал, но ожидал я конечно большего..
Деньги получил. Нет никаких проблем.
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