Продвижение интернет-магазина

Есть интернет-магазин djig.ru. Необходимо его продвижение и раскрутка в поисковых системах, социальных сетях. Есть группа вконтакте.Идет контекстная реклама яндекс директ,google. Предлагайте свои условия :стоимость,сроки первых результатов. Также от вас необходим опыт в этом деле. Предпочтение фрилансерам,которые ...