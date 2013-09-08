Продвижение интернет-магазина

Добрый день! Требуется сделать комплексный SEO аудит недавно созданного интернет-магазина: klimatmira.ru Предложить цены про продвижению по выгодным!!! ключевым словам цена/качество! Интересует: - внутренняя оптимизация - какие ошибки на сайте и советы по их исправлению - советы по каким ключам продвигать (реальные, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Задача: интернет магазин основанный на шаблоне http://demo.omegatheme.com/joomla25/ot_fashionbag/
Товаров 30 шт для начала, нужно поднять сайт в поисковике.
Т.к. я/мы далеки от понятий продвижения, в заявке прошу описать этапы, поэтапная стоимость, указать общую стоимость и срок, стоимость поддержки.
шаблон оптимизирован для продвижения разработчиками.
Предпочтение отдаём человеку с самыми выгодными условиями.
Работа не срочная, запуск магазина примерно через месяц.
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