Продвижение блога

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок165 просмотров
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Добрый вечер!

Необходимо продвигать мой блог в поисковых системах (Яндекс + Гугл).

Конкретно: необходимо вывести в топ (1, 2 и 3 позиции) несколько поисковых фраз (Я их Вам предоставлю).

Указываем цену и добавляемся исполнителем.

10 лет назад
seoblog
Игорь 
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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