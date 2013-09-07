Продвижение блога

Необходима консультация по проекту, внутренние недочеты по сайту. Рекомендации по продвижению. Ваши предложения? Возможна дальнейшая работа по проекту
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Добрый вечер!
Необходимо продвигать мой блог в поисковых системах (Яндекс + Гугл).
Конкретно: необходимо вывести в топ (1, 2 и 3 позиции) несколько поисковых фраз (Я их Вам предоставлю).
Указываем цену и добавляемся исполнителем.
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