SEO-специалист для продвижение сайта услуг

Господа,

занимаюсь доставкой товара из Китая, мой ресурс www.buyinchina.com.ua

Крутил несколько лет, шел хороший поток клиентов, присотановил раскрутку на 6 мес, динамика полностью упала.

Меня интересует комплексное продвижение моего сайта с использованием различных методов продвижение (не только покупка ссылок, а так же написание необходимых статей, уникальных новостей, оптимизация самого сайта, возможно рекомендации по усовершенствованию сайта и их реализация)

Цель поискового продвижения:

* Поисковая видимость сайта, широкий обхват целевой аудитории.

* Качество работы сайта, связанное с решением технических проблем (хостинг, программинг, защита от вирусов и т.п.)

* Повышение конверсии.

Следующая ответственность будет возлагаться на компанию по продвижению

сайта:

- оптимизация сайта

- копирайтинг

- внесение необходимых изменений в сайт

- продвижение сайта в поисковых системах по нужным регионам (В нашем

случае - Яндекс, Google, Украина)

- обзор юзабилити

- установка метрик (уже есть гугл аналитика и яндекс метрика)

- выработка рекомендаций по улучшению конвертации посетителей в

постоянных

пользователей.

- работы по привлечению дополнительного посетительского трафика на сайт

из соц.сетей,

тематических порталов и других источников и другие дополнительные услуги

Отчетность:

на еженедельной основе подробное описание проделанных работ

По следующим тегам велось продвижение предыдущие пару лет:

>> Начальный список запросов (семантическое ядро сайта)

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При согласии обоих сторон, готов подписать договор на пол года и более с

указанием конкретных целей при продвижении и штрафными санкциями в случаи

их невыполнения.