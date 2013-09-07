SEO-специалист для продвижение сайта услуг

Нужно прокачать продвинуть сайт http://xstar.ru , оплата по результату.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Господа,
занимаюсь доставкой товара из Китая, мой ресурс www.buyinchina.com.ua
Крутил несколько лет, шел хороший поток клиентов, присотановил раскрутку на 6 мес, динамика полностью упала.
Меня интересует комплексное продвижение моего сайта с использованием различных методов продвижение (не только покупка ссылок, а так же написание необходимых статей, уникальных новостей, оптимизация самого сайта, возможно рекомендации по усовершенствованию сайта и их реализация)
Цель поискового продвижения:
* Поисковая видимость сайта, широкий обхват целевой аудитории.
* Качество работы сайта, связанное с решением технических проблем (хостинг, программинг, защита от вирусов и т.п.)
* Повышение конверсии.
Следующая ответственность будет возлагаться на компанию по продвижению
сайта:
- оптимизация сайта
- копирайтинг
- внесение необходимых изменений в сайт
- продвижение сайта в поисковых системах по нужным регионам (В нашем
случае - Яндекс, Google, Украина)
- обзор юзабилити
- установка метрик (уже есть гугл аналитика и яндекс метрика)
- выработка рекомендаций по улучшению конвертации посетителей в
постоянных
пользователей.
- работы по привлечению дополнительного посетительского трафика на сайт
из соц.сетей,
тематических порталов и других источников и другие дополнительные услуги
Отчетность:
на еженедельной основе подробное описание проделанных работ
По следующим тегам велось продвижение предыдущие пару лет:
>> Начальный список запросов (семантическое ядро сайта)
>> ВЧ товары из китая
>> НЧ китайские изделия
>> НЧ посредник таобао
>> ВЧ таобао
>> НЧ китайский аукцион taobao
>> НЧ работа с китаем
>> ВЧ одежда из китая
>> НЧ одежда оптом из китая
>> НЧ одежда из китая в украине
>> НЧ дешевая одежда из китая
>> НЧ брендовая одежда из китая
>> НЧ китайские аукционы
>> НЧ новинки из китая
>> НЧ бизнес в китае
>> НЧ бизнес с китаем
>> НЧ бизнес товары из китая
>> НЧ малый бизнес китай
>> НЧ помощь по работе с китаем
>> НЧ доставка из китая морем
>> СЧ доставка из китая
>> НЧ доставка из китая в украину
>> НЧ доставка грузов из китая
>> НЧ доставка товаров из китая
>> СЧ опт из китая
>> НЧ одежда оптом из китая
>> НЧ товары из китая оптом
>> НЧ оборудование из китая
>> НЧ куплю оборудование из китая
>> НЧ таможенная очистка грузов
>> НЧ таможенная очистка грузов из китая
>> СЧ таобао украина
>> НЧ taobao киев
>> НЧ посредник taobao киев
>> НЧ посредник taobao украина
>> НЧ мебель из китая
>> НЧ помощь в открытии бизнеса с китаем
>> НЧ продукция из китая
>> ВЧ телефоны из китая
>> ВЧ китайские мобильные телефоны
>> ВЧ купить китайский телефон
>> НЧ поставки из китая
>> НЧ прямые поставки из китая
>> НЧ поставки из китая в украину
>> НЧ услуги китай
>> НЧ грузоперевозки из китая
>> НЧ услуги посредника по работе с китаем
>> НЧ услуги посредника Taobao
>> НЧ фабрики китая
>> НЧ игрушки из китая
>> НЧ контейнерные перевозки из китая
>> НЧ свадебные платья из китая
>> ВЧ одежда оптом
>> НЧ посредник paipai
При согласии обоих сторон, готов подписать договор на пол года и более с
указанием конкретных целей при продвижении и штрафными санкциями в случаи
их невыполнения.
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