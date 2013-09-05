Внутренняя оптимизация сайта

Здравствуйте! Нужно зарегистрировать сайт на трастовых досках объявлений и тематических сайтах (где вносятся данные о компании) с не низкими пузомерками. Все объявления и информация о компании должны быть обязательно с ПРЯМОЙ ссылкой (пусть иnofollow, но прямые) на ...