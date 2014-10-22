Семантическое ядро сайта

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Необходимо подобрать максимально эффективные запросы для увеличения посещаемости сайта lvivposter.com Необходимо подобрать большое количество запросов, которые близко к топу (и дадут в топе большой эффект), а также недорогие для продвижения сч, которые принесут ощутимый траффик. Также подобрать штук 50 тем для статей, которые принесут траффик . На выходе хочется получить список из ключей с прогнозируемым траффиком за месяц по этому слову и список статей.
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