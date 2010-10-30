stenki

Олег stenki

 
48 летУкраина/Львов
13 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Перенос сайта на новый движок

    $600

    Перенос сайта на новый движок. Перед тем как делать новое ЧПУ нужно собрать все ссылки которые сейчас есть на сайте и сделать со старых адресов на новые 301 редирект через .htaccess . Переделали ЧПУ для ...

    HTML-верстка12 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Семантическое ядро сайта

    Необходимо подобрать максимально эффективные запросы для увеличения посещаемости сайта lvivposter.com Необходимо подобрать большое количество запросов, которые близко к топу (и дадут в топе большой эффект), а также недорогие для продвижения сч, которые принесут ощутимый траффик. ...

    Семантическое ядро
    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Баннер

    Добрый день.Нужен динамичный баннер 100х100. Желательно чтоб по стилистике и цвету был похож на логотип который прикрепил к письму.Сюжет на Ваше усмотрение.Главное чтоб было четко видно адрес сайта lvivposter.com и название сайта Львівська Афіша. Цену ...

    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Flash баннер

    $50

    Нужен Flash баннер 240*400,для рекламы сайта http://lvivposter.com/

    Flash
    Баннеры1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Ручная регистрация в каталогах.

    Украиноязычный сайт.Ручной поиск тематических порталов, сайтов, форумов и регистрация в них.Робота на постоянной основе.Регистрация не больше чем на 10-15 сайтах в неделю.От Вас требуется отчет о сделаной роботе с ссылками. Ваши предложения и пожелания по оплате.

    Поисковые системы (SEO)1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • 15 SEO статтей

    15 SEO статтей на украинском языке.Текст должен быть уникальным, читабельным и тематичным.Статья должна иметь 1500-2000 символов, на одну статью должно быть использовано 3-4 ключевых слова, плотность не менее 2-3 повторов. При увеличении количества символов ...

    Копирайтинг24 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Текст история Львова

    $40

    Пять статей по истории Львова.Копирайт.Минимум 3000 знаков без пробелов.Украинский язык. Ключевые слова к каждой статье: 1.туристичні фірми Львова 2.відпочинок у Львові 3.погода у Львові 4.Нічний Львів 5.Львів фото

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
4ekist_rv
Рома 
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$120
10 баллов
9 лет назад
Семантическое ядро сайта
Был рад сотрудничеству!
Отличная работа!
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$30
10 баллов
11 лет назад
Баннер
Приятно было снова сотрудничать с Олегом! Рекомендую как отличного работодателя!
Как всегда,робота сделана качественно и в срок!Отличный и ответственный специалист! Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
Shaman_V
Андрей 
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
13 лет назад
Flash баннер
Моментальная оплата, постоянная связь, четкая постановка задачи. Рекомендую!
Отличный специалист.Все сделано быстро и очень качественно.Рекомендую!
Ответный отзыв
Zidiz
Ольга 
40 летБеларусь
17 лет в сервисе
Была
19 дней назад
$15
10 баллов
13 лет назад
Ручная регистрация в каталогах.
Приятно иметь дело с Олегом.
Отличная работа.Сделана качественно и в нужные строки.Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Ответный отзыв
hodun
Артур 
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
14 дней назад
$20
10 баллов
13 лет назад
Текст история Львова
Прекрасный заказчик. Интересное задание. Всем рекомендую +++
Валерия отличный исполнитель.Выполнила роботу даже раньше оговоренного срока.Качественно и красиво.
Ответный отзыв