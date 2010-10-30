Перенос сайта на новый движок. Перед тем как делать новое ЧПУ нужно собрать все ссылки которые сейчас есть на сайте и сделать со старых адресов на новые 301 редирект через .htaccess . Переделали ЧПУ для ...
- $600HTML-верстка12 заявокЗакрыт9 лет назад
Макет рекламной станицы (105*205), рекламный текст на украинском языке(до 3000 символов). (Пример, как должен выглядеть каталог и формат: http://www.galexpo.com.ua/ru/exhibition/220.html )Копирайтинг2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Необходимо подобрать максимально эффективные запросы для увеличения посещаемости сайта lvivposter.com Необходимо подобрать большое количество запросов, которые близко к топу (и дадут в топе большой эффект), а также недорогие для продвижения сч, которые принесут ощутимый траффик. ...Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Добрый день.Нужен динамичный баннер 100х100. Желательно чтоб по стилистике и цвету был похож на логотип который прикрепил к письму.Сюжет на Ваше усмотрение.Главное чтоб было четко видно адрес сайта lvivposter.com и название сайта Львівська Афіша. Цену ...Баннеры1 исполнительЗавершен11 лет назад
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Прогнать по форумам сайт http://autoandmoto.com.ua/Поисковые системы (SEO)6 заявокЗакрыт13 лет назад
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Нужен Flash баннер 240*400,для рекламы сайта http://lvivposter.com/Баннеры1 исполнительЗавершен13 лет назад
Украиноязычный сайт.Ручной поиск тематических порталов, сайтов, форумов и регистрация в них.Робота на постоянной основе.Регистрация не больше чем на 10-15 сайтах в неделю.От Вас требуется отчет о сделаной роботе с ссылками. Ваши предложения и пожелания по оплате.Поисковые системы (SEO)1 исполнительЗавершен13 лет назад
15 SEO статтей на украинском языке.Текст должен быть уникальным, читабельным и тематичным.Статья должна иметь 1500-2000 символов, на одну статью должно быть использовано 3-4 ключевых слова, плотность не менее 2-3 повторов. При увеличении количества символов ...Копирайтинг24 заявкиЗакрыт13 лет назад
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