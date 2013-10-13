SEO-специалист.

Есть список категорий интернет магазина одежды и обуви. Для каждой категории имеется список запросов с указанным весом (частотностью). Для них нужно составить title (50-80 символов) и description (140-180 символов) используя указанные фразы. Напишите стоимость за ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требование к кандидату:
Исполнительность, Ответственность, Внимательность, Результативность, Желание зарабатывать деньги.
Если у вас нету выше перечисленного, просьба не беспокоить и не тратить наше время.
От нас. Заробатная Плата 1000$ - 1500$ В зависимости от проектов.
От вас:
- Опыт работы в SEO от 2-х лет
- Внутренняя оптимизации веб-сайта
- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося
- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов
- Понятие о микроформате и использование его.
- Опыт ведения 5 и более проектов одновременно
- Грамотное и корректное составление description, title, keywords. Прописание их в CMS или в html-коде
- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml
- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта
- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация
- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика
- Понимание принципов usability
- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика
- Улучшение поведенческого фактора посетителей сайта
- Увеличение рейтингов социальной активности (лайки, твитты, плюсы и т.п.)
- Повышение количества анкорных и безанкорных обратных ссылок на сайт (беклинки)
- Работа с биржами купли/продажи ссылок (РУЧНАЯ! работа по покупке ссылок в ТЕМАТИЧЕСКИХ! форумах, блогаХ, каталогах)
- Успешный опыт продвижения сайтов (запросов) под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках. (В портфолио, указывайте как можно больше проектов, с которыми Вы работали)
- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц
В составление отчета о проделанной работе входит.
Отчеты высылаются 1 раз в неделю по выходным.
Отчет должен иметь историческую форму с графиками.
Необходимо предоставлять карту ссылок через http://raventools.com/tools/link-manager (рассматриваем ваши варианты карты ссылок.)
Необходимо вести календарь публикаций контента.
Фрилансеров с историей продвижения по типу (Да я там все продвигал. Сейчас показать не могу) просим не беспокоить. Великих прогонщиков за 35$ по базе туда же..
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