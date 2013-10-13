SEO-специалист.

$1500
Поисковые системы (SEO)Завершен12 заявок367 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требование к кандидату:

Исполнительность, Ответственность, Внимательность, Результативность, Желание зарабатывать деньги.

Если у вас нету выше перечисленного, просьба не беспокоить и не тратить наше время.

От нас. Заробатная Плата 1000$ - 1500$ В зависимости от проектов.

От вас:

- Опыт работы в SEO от 2-х лет

- Внутренняя оптимизации веб-сайта

- Составление семантического ядра сайта/корректировка имеющегося

- SEO-анализ конкуренции рынка, просчёт частотности запросов

- Понятие о микроформате и использование его.

- Опыт ведения 5 и более проектов одновременно

- Грамотное и корректное составление description, title, keywords. Прописание их в CMS или в html-коде

- Составление правильных файлов robots.txt и sitemap.xml

- Разработка ТЗ для копирайтера, составление схемы написание контента и наполнения сайта

- «Общение» с CMS, настройка необходимых плагинов, оптимизация

- Работа с системами аналитики Google Analytics и Яндекс Метрика

- Понимание принципов usability

- Работа с системами статистики посещений и анализ трафика

- Улучшение поведенческого фактора посетителей сайта

- Увеличение рейтингов социальной активности (лайки, твитты, плюсы и т.п.)

- Повышение количества анкорных и безанкорных обратных ссылок на сайт (беклинки)

- Работа с биржами купли/продажи ссылок (РУЧНАЯ! работа по покупке ссылок в ТЕМАТИЧЕСКИХ! форумах, блогаХ, каталогах)

- Успешный опыт продвижения сайтов (запросов) под Яндекс, Гугл в конкурентных тематиках. (В портфолио, указывайте как можно больше проектов, с которыми Вы работали)

- Ежемесячные отчёты о проделанной работе, список позиций, работ, план-предложение на следующий месяц

В составление отчета о проделанной работе входит.

Отчеты высылаются 1 раз в неделю по выходным.

Отчет должен иметь историческую форму с графиками.

Необходимо предоставлять карту ссылок через http://raventools.com/tools/link-manager (рассматриваем ваши варианты карты ссылок.)

Необходимо вести календарь публикаций контента.

Фрилансеров с историей продвижения по типу (Да я там все продвигал. Сейчас показать не могу) просим не беспокоить. Великих прогонщиков за 35$ по базе туда же..

10 лет назад
Mikh
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
Snake-WM
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад
10 лет назад
$100
10 дней
Данный Человек, Сергей... мало того что просто смог ответить нашим требованиям в СЕО сфере... он весьма расширил возможности внешней оптимизации, очень хорошо знает Яшу.... Добавил в наш белый список хороший список тематичесских копирайтеров... мы нашли от него очень много плюсов... Скажу честно... я даже не думал брать фрилансеров на работу.. так как мое мнение, что: “само-организованность человека контролирующего себя самого оставит желать лучшего.. и отдача будет такой же....” в итоге я получил: свежие мысли, отличные знания и опыт!!! Продолжаю работу! тьфу-тьфу-тьфу! Пойду, постучу по дереву!
Ребята предоставляют заказы, работать можно.
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