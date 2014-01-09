Прогон по каталогам и базам

$50
Поисковые системы (SEO)Завершен3 заявки146 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется прогнать сайт по каталогам, чем больше — тем лучше. Сайт www.netbuha.ru, советы и рекомендации принимаются.

10 лет назад
desperadosim
Олег Сурков 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
denalf55
Денис 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 лет назад
18 отзывов
10 лет назад
$20
2 дня
Работа была разовая, я получил прогон, Денис получил 600 руб. - все довольны.
Было очень приятно сотрудничать. Надеюсь будем сотрудничать и дальше.