Продвижение сайта

$1000
Поисковые системы (SEO)Завершен24 заявки261 просмотр
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Нужно продвинуть сайт formagotova.ru (на друпал 7) по словам:

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Легальными способами.

Бюджет 1000 $\мес. за позиции в поисковиках yandex и google не менее 10 места.

Регион: Вся россия

10 лет назад
super_romeo
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
Выбранный исполнитель
Rumiancev_A
Александр 
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$5000
190 дней
Всё нормально.
Прекрасный заказчик! Четко ставит задачи, всегда своевременная оплата. Рекомендую.
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