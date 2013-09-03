Составление мета-тегов для категорий товаров

Поисковые системы (SEO)Закрыт13 заявок197 просмотров
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Есть список категорий интернет магазина одежды и обуви. Для каждой категории имеется список запросов с указанным весом (частотностью). Для них нужно составить title (50-80 символов) и description (140-180 символов) используя указанные фразы. Напишите стоимость за title и description для одной категории. Около 100-200 категорий.

10 лет назад
Gavich
Андрей 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
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