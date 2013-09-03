Доброго времени суток! Есть сайт известной Европейской клиники по пластической хирургии. В данный момент идет продвижение в google.com, но есть ряд проблем, которые как мне кажется мешают продвижению. Собственно нужно провести технический аудит сайта, а также SE-аудит по 25 ключевым словам именно под google.com. Бюджет до 500 у.е. Буду стараться выбирать по цене и отзывам, т.е. на подходящее соотношение. Прошу отзываться только профессионалов уверенных в своих силах, так как клиент очень серьезный. Заранее спасибо!