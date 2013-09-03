SE-аудит по 25 ключевым словам

$500
Поисковые системы (SEO)Завершен6 заявок183 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Доброго времени суток! Есть сайт известной Европейской клиники по пластической хирургии. В данный момент идет продвижение в google.com, но есть ряд проблем, которые как мне кажется мешают продвижению. Собственно нужно провести технический аудит сайта, а также SE-аудит по 25 ключевым словам именно под google.com. Бюджет до 500 у.е. Буду стараться выбирать по цене и отзывам, т.е. на подходящее соотношение. Прошу отзываться только профессионалов уверенных в своих силах, так как клиент очень серьезный. Заранее спасибо!

10 лет назад
oooshen
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
Zuya
36 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
10 лет назад
$500
2 дня
Сергей отлично справился с моей задачей! Аудиты очень понравились, сразу увидел множество технических ошибок, которые судя по всему и мешали продвигаться выше ТОП-30. По SE-аудиту вообще отдельное спасибо, никогда еще не видел подобный аудит на 125 страниц, всё настолько подробно что просто нет слов. Обязательно буду обращаться к Сергею при необходимости. Рекомендую всем.
Спасибо за работу и достойную оплату!
smartbizz
Дмитрий 
38 летБеларусь
11 лет в сервисе
Был
3 часа назад
10 лет назад
$50
2 дня