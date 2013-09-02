Помощник оптимизатора

Сдельная работа на регулярной основе. Для Вас: возможность научиться основам и секретам SEO, всесторонняя поддержка, безусловная гарантия заработка. От Вас: исполнительность, педантичность, пунктуальность, желание научиться работе по поисковой оптимизации.

Приветствуются навыки работы с CMS Joomla, уверенное знание русского языка.

Оплата на испытательный срок 2 месяца - еженедельно 13$ + премии по итогам месяца.

Откликаться только тем, кто реально желает учиться в процессе. Так как работы довольно много, но при терпении и усердии достаточно до 2 часов в день.