Развитие интернет магазина

День добрый, есть интернет магазин одежды (заканчивается отладка). Ассортимент порядка 20 тис товаров, сделан на Bitrix. Требуется разработка стратегии его развития в интернет. Общий бюджет 20-25 тис рублей в месяц.

От исполнителей нужен детальный план развития ресурса, что будет делаться, сколько займет времени, какой ожидаемый результат.

Просто продвижение слов в топ не интересно!!!

Нужен специалист, который умеет развивать магазины, а не просто получать топ по запросам.

- Возможно увеличение бюджета при разумной аргументации

- Возможно подключение наших сотрудников на выполнение задач

Жду предложений.