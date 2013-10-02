Развитие интернет магазина

SEO - оптимизация, продвижение интернет-магазина: Babochkaminsk.com
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День добрый, есть интернет магазин одежды (заканчивается отладка). Ассортимент порядка 20 тис товаров, сделан на Bitrix. Требуется разработка стратегии его развития в интернет. Общий бюджет 20-25 тис рублей в месяц.
От исполнителей нужен детальный план развития ресурса, что будет делаться, сколько займет времени, какой ожидаемый результат.
Просто продвижение слов в топ не интересно!!!
Нужен специалист, который умеет развивать магазины, а не просто получать топ по запросам.
- Возможно увеличение бюджета при разумной аргументации
- Возможно подключение наших сотрудников на выполнение задач
Жду предложений.
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