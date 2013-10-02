Развитие интернет магазина

$750
Поисковые системы (SEO)Завершен22 заявки314 просмотров
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День добрый, есть интернет магазин одежды (заканчивается отладка). Ассортимент порядка 20 тис товаров, сделан на Bitrix. Требуется разработка стратегии его развития в интернет. Общий бюджет 20-25 тис рублей в месяц.

От исполнителей нужен детальный план развития ресурса, что будет делаться, сколько займет времени, какой ожидаемый результат.

Просто продвижение слов в топ не интересно!!!

Нужен специалист, который умеет развивать магазины, а не просто получать топ по запросам.

- Возможно увеличение бюджета при разумной аргументации

- Возможно подключение наших сотрудников на выполнение задач

Жду предложений.

10 лет назад
Pshonkina
Юлия 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
artem_seo
Артем 
38 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
3 дня назад
10 лет назад
$3200
30 дней
Работаем с Артемом почти месяц и уже вполне сформировалось о нем мнение. Очень исполнительный и коммуникабельный человек, обладающий глубокими знаниями в сфере интернет маркетинга, продвижения и развития сайтов, повышения конверсии, всегда с удовольствием консультирует и отвечает на вопросы. В рабочее время всегда доступен по телефону и скайпу, что среди фрилансеров большая редкость. Приятен в общении, способен решать любые поставленные задачи и что очень важно, всегда укладывается в оговоренный срок. Именно такой специалист подходит нашим проектам и я готова рекомендовать его и другим.
Спасибо за работу. Всем очень доволен.
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