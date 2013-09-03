Сделать семантику

Необходимо подобрать максимально эффективные запросы для увеличения посещаемости сайта www.moscowbars.ru Сайт уже по многим запросам в топе, но необходимо подобрать большое количество запросов, которые близко к топу(и дадут в топе большой эффект), а также недорогие для продвижения сч, которые принесут ощутимый траффик. Также подобрать штук 50 тем для статей, которые принесут траффик (то есть запрашиваемые вопросы по теме ресторанов баров и тд) На выходе хочется получить список из ключей с прогнозируемым траффиком за месяц по этому слову и список статей.