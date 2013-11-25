SEO оптимизация сайта

Требуется оптимизация сайта под поисковые системы.

В дальнейшем, его продвижение.

Так как проект новый, бюджет ограничен. Поэтому разбиваю на этапы: сначала оптимизация, потом продвижение))

Выбор специалиста буду осуществлять по стоимости за работу. Причина? Причина проста: проект новый, дохода я с него пока не получаю а сразу осилить все затраты тяжело.

Спасибо за понимание.

http://tz9.ru/