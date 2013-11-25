SEO оптимизация сайта

Поисковые системы (SEO)Завершен24 заявки289 просмотров
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Требуется оптимизация сайта под поисковые системы.

В дальнейшем, его продвижение.

Так как проект новый, бюджет ограничен. Поэтому разбиваю на этапы: сначала оптимизация, потом продвижение))

Выбор специалиста буду осуществлять по стоимости за работу. Причина? Причина проста: проект новый, дохода я с него пока не получаю а сразу осилить все затраты тяжело.

Спасибо за понимание.

http://tz9.ru/

10 лет назад
rusich86
Алексей 
39 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
Kaprall
33 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
10 лет назад
$350
30 дней
Спасибо за работу, все выполнено качественно. Результатом очень доволен. Получил массу полезных рекомендаций от Александра, что пригодится в дальнейшем. Ответственный и исполнительный человек. Рекомендую всем!
Очень доволен заказчиком! Максимально подробно и ясно описывает все свои пожелания. Всегда на связи и очень быстро принимает решения по любым вопросам! По оплате все строго. Вовремя и без напоминаний. Благодарю Алексея за сотрудничество.
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