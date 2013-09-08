Продвижение сайта аксессуаров к технике (Украина)

На данный момент существует сайт - bestgadget.com.ua

Данным сайтом занимаются уже на протяжении 2.5 лет.

Не совсем устраивает результат ребят.

В связи с этим ищем опытного человека, с рекомендациями или портфолио.

Необходимо сео продвижение, и выведение запросов в топ 5

Ждем от вас писем и заявок с вашим анализом нынешних ошибок и вашим планом действий.