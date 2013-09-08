Анализ семантического ядра и внутренней оптимизаци

Нужен специалист, который проанализирует составленное семантическое ядро и скорректирует/дополнит его.

А также, проанализирует сайт на предмет его оптимизированности под поисковики (сами исправления будет вносить мой программист).

В предложении указывайте цену и примеры оптимизированных вами сайтов.

Возможно, в дальнейшем, будем сотрудничать по продвижению этого сайта и другим проектам.