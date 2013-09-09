Сео оптимизация. Тонкая работа.

Есть сайт на движке DLE

Контент уникальный.

Внешная ссылочная масса в меру.

1. Яндекс перестал индексировать страницы новостей, все остальное индексирует. На запрос - выслали стандартные рекоменданции.

Надо разобраться в причине и вернуть в индекс новости. Как возможную причину расматриваю спам в коментах, но уже его нет.

2. Надо проанализировать сайт. Понимаю что ДЛЕ не любимчик поисковиков, нужны рекомендации и идеи по доработке движка в лучшую сео сторону. Так чтобы новости влетали в топ-10.

Прошу писать обращаться только опытным специалистам. Потому что сами не мало в этом знаем и нужна помощь профессионала.

Оплата только по факту.