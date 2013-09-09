Сео оптимизация. Тонкая работа.

Регистрация сайта в каталогах и написание ключевых Нужен человек который реально знает и работает с этим , первоночально интересно только написание ключевых слов для поисковиков потом все остальное оплата ЯД по факту ...
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Есть сайт на движке DLE
Контент уникальный.
Внешная ссылочная масса в меру.
1. Яндекс перестал индексировать страницы новостей, все остальное индексирует. На запрос - выслали стандартные рекоменданции.
Надо разобраться в причине и вернуть в индекс новости. Как возможную причину расматриваю спам в коментах, но уже его нет.
2. Надо проанализировать сайт. Понимаю что ДЛЕ не любимчик поисковиков, нужны рекомендации и идеи по доработке движка в лучшую сео сторону. Так чтобы новости влетали в топ-10.
Прошу писать обращаться только опытным специалистам. Потому что сами не мало в этом знаем и нужна помощь профессионала.
Оплата только по факту.
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