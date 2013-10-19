Seo рекомендации при создании сайта

Все еще ищу! Отредактировала описание проекта 30.10.2013: Ищем оптимальное предложение по продвижению нашего сайта: http://communic.com.ua/ Конкуренция довольно высокая: https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei=86suUpvoGvTS4QSd6YHgCA#q=%D0%B1%D1%8E%D1%80%D0%BE+%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D0%B2+%D0%B2+%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%B5 Интересует только "белая" раскрутка! Никаких накручиваний, нетематических ссылок и т.п. В основном интересует Гугл и регион Киев-Киевская обл. ...
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Хочу заказать для вновь создаваемого сайта интернет-магазина товаров для собак,на котором на первом этапе упор будет сделан на корма определнного изготовителяя который и нужно будет продвигать:
— SEO рекомендации для сайта
— Определить ключевые слова для главных страниц.
— Семантическое Ядро
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